الأربعاء، 13-12-2023
11:11 ص
كشفت ميكا الغداد طليقة مطرب
المهرجانات مسلم
أسباب انفصالها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.
وكتبت ؛"ممكن كفاية .. كفاية بجد ،كفاية كلام يضايق كفاية تدخل بطريقة تعصب ،وكفاية أشاعات وحاجات مش صح اصلا نهائی ،انا ولا حد اتجوز عليا ولا سبنا بعض عشان عيد ميلاد كفاية تخاریف ،انا وهو محصلش بينا نصيب لأسباب تخصنا وربنا يكرم كل واحد فينا بكل احترام فياريت كفاية كلام يدايق ،وشكرا طبعا لكل حد قال كلمة كويسة وكان محترم".
من جانبه علق مطرب
المهرجانات مسلم
على انفصاله عبر حسابه بتطبيق إنستجرام.
وكتب مسلم
:" بعد مطلع وتظهر وتربى تسيبك فى أول محطة .. أسد يالا فى ايه".
ونشر مطرب
المهرجانات مسلم
تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام عبر خاصية الاستورى انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.
وقال مسلم
“الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف مكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا أني راعيت الله فيها وتمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله ربنا يكرمها بالأحسن ويكرمني بالأحسن”.