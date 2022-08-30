الأربعاء 31 أغسطس 2022
توقيت مصر 14:40 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يرتفع في منتصف تعاملات اليوم ويسجل هذا الرقم في البيع والشراء

الساعة بـ 15 دينار.. الكويت تضبط رجلين و4 نساء أثناء ممارسة الرذيلة (صور)

سواريش يثير الجدل بتصريحاته.. هل تراجع الأهلي عن رحيله؟

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

بعد اتهامه بهتك عرضهن.. مطرب معروف: مارست الجنس مع 4 نساء برضاهن

أثارت ضجة.. منشور يكشف سبب اقتحام رجال الشرطة دار أيتام فتيات في السعودية

فنانة شهيرة تفاجئ الجميع: «مجالنا يدخلنا جهنم الحمرا»

عادات خاطئة.. طبيب مصري في هارفاد يكشف سبب تزايد موت الفجأة

ADS
 

طفلة تُبكي الفيوم.. مات والديها فقررت اللحاق بهما

969b36c16c
ارشيفية
Native
Teads
الثلاثاء، 30-08-2022 11:30 ص

أقدمت طفلة على إنهاء حياتها بعدما لفت حبل حول رقبتها وتدلت به من سقف منزلها بالفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد أحمد عبدالحميد سيف مأمور مركز شرطة الشواشنة يفيد بوفاة رحمة عبدالله 14 سنة تلميذة بالصف الثالث الإعدادي شنقًا.
وتبين من المعاينة قيام الطفلة بلف حبل حول رقبتها وتدلت به من سقف منزلها، ما أسفر عن مصرعها في الحال وأفادت التحريات بأن الطفلة لها شقيقة تصغرها بعام وكانت تمر خلال الفترة الأخيرة من حياتها بأزمة نفسية بعد وفاة والديها ما دفعها للتخلص من حياتها شنقا.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 

إقرأ ايضا

0

فتاة المنصورة تنهي حياتها وتترك رسالة صادمة: مش عايزة حد من أهلي يمشي في جنازتي

2022_8_30_17_27_15_317

ميرهان حسين تتخطى الحدود في ملابسها بالساحل وتغلق التعليقات

198-013306-zaina-beachwear-egypt-4

زينة تنضم لفنانات الظهور الجرئ بصور المايوه:«لو مش هلعب هكسّر الملعب»

أخبار متعلقة

cdn4.premiumread

شاهد.. مقتل فنان عربي شهير في بث مباشر أثناء توثيقه الاشتباكات في ليبيا

1571913_1661575051

وفاة فنان شهير في حادث مروع رفقة فتاة في سيارته فجرًا

cdn4.premiumread

بعدما نعاه زملائه ومشاهير.. نجل إعلامي سعودي شهير: أبي على قيد الحياة

284

ننشر صور الزوجة التي جمعت بين زوجين في وقت واحد وقتلت ابنتها

19-08-22-268381040

السعودية.. صاعقة رعدية تودي بحياة شاب وطفل في الحال

1846360_0

أب منزوع الرحمة.. قطّع جثة ابنه وحاول إحراقها على الطريق الدائري