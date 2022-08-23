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بعدما نعاه زملائه ومشاهير.. نجل إعلامي سعودي شهير: أبي على قيد الحياة

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غالب كامل
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الثلاثاء، 23-08-2022 01:02 م

كتب عدد كبير من الإعلاميين والصحفيين في المملكة العربية السعودية، المذيع غالب كامل، ومن أبرزهم الكاتبة المعروفة سمر المقرن، داعين له بالرحمة والمغفرة.

ورغم هذا النعي إلا أن نجل المذيع غالب كامل، أكد أنه والده مازال في العناية المركزة حتى الآن ولم يتوفى.
وقال رائد غالب كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، : " كثرت الإشاعات و التغريدات عن وفاة الوالد حفظه الله و رعاه و من كل داء وبلاء شافاه ، و إنني أتمنى من محبي غالب كامل أن يدعوا له بالشفاء وعدم إطلاق الإشاعات."

 

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