طبيب يهتك عرض مريضة أثناء عمل أشعة بمستشفى خيري

الأربعاء، 18-11-2020
03:19 م
المصريون
أقدم طبيب
على هتك عرض مريضة
، أثناء عمل أشعة لها داخل مستشفى خيري، الأمر
الذي دفع المريضة
إلى عمل محضر له داخل قسم ثان الزقازيق
.
وفي التفاصيل قررت نيابة قسم ثان الزقازيق
حبس طبيب
أخصائي كبد ومناظير
بمستشفى حكومى، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهام فتاة له بهتك عرض
ها،
أثناء توقيع الكشف عليها داخل عيادة خيرية بدائرة قسم ثانى الزقازيق
.
تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو
رؤوف، مدير المباحث الجنائية، إخطارا يفيد بورود بلاغ لقسم ثانى الزقازيق
من
"د. ش"، 20 سنة، مقيمة دائرة القسم، تتهم فيه "أ. ح"، 39 سنة،
أخصائي كبد ومناظير بمستشفى حكومى بالشرقية، بهتك عرض
ها داخل عيادة خيرية يعمل بها
بعد انتهاء مواعيد عمله الرسمية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6675 إدارى قسم ثانى
الزقازيق
لسنة 2020.
وأكدت الفتاة فى المحضر أنه أثناء توجهها لعمل أشعة تليفزيونية بالعيادة
الخيرية، قام الطبيب
بوضع يده بمكان عفتها وهتك عرض
ها، وتم القبض عليه، وبسؤاله
أنكر الواقعة.
تم عرض الفتاة على الطب الشرعى، وجاء التقرير فى سياق ما أقرت به، فيما
أكدت تحريات مباحث قسم ثانى الزقازيق
، صحة الواقعة على الطبيب
، وقررت النيابة
العامة بقسم ثانى الزقازيق
، حبسه على ذمة التحقيقات.