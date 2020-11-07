قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد بسام زكي

السبت، 07-11-2020
01:09 م
محمد فضل
قررت محكمة
القاهرة الجديدة الدائرة الـ 8 المنعقدة بالتجمع
الخامس، تأجيل محاكمة المتهم احمد بسام زكي
، لـ 12 ديسمبر لعدم حضور المتهم من محبسه.
وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية،
في القضية التي تحمل رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، إن المتهم في الفترة ما بين
عامي 2016 وحتى 2020، هتك عرض
المجني عليها "ملك. ع. ح" بالتهديد وكان ذلك
داخل سيارته بأن قبلها وحسر عنها ملابسها ملامسا عورتها، وأيضا هتك عرض
المجني عليها
"آلاء. م. ص" بغير قوة أو تهديد بأن قبلها ولامس عورتها متخذا من سطح
العقار سكنها مكانا لذلك.
كما هتك أيضا عرض الطفلة "جنة. أ. أ" بغير قوة
أو تهديد بأن لامس عورتها ممكنا إياها من ممارسة الجنس الفموي معه، كما هدد المجني
عليها "ملك. ع. ح" بإفشاء أمور خادشة لشرفها، وذلك من خلال إرسال رسالة
نصية عبر حسابها على إنستجرام، وذلك إن لم تعاود ممارسة الجنس معه مرة أخرى.