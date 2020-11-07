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قرار جديد من المحكمة بشأن أحمد بسام زكي

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أحمد بسام زكي
 
السبت، 07-11-2020 01:09 م محمد فضل

قررت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة الـ 8 المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهم احمد بسام زكي،  لـ 12 ديسمبر لعدم حضور المتهم من محبسه.
وجاء في أمر الإحالة الصادر من نيابة الشؤون المالية والتجارية، في القضية التي تحمل رقم 7864 لسنة 2020 جنايات المقطم، إن المتهم في الفترة ما بين عامي 2016 وحتى 2020، هتك عرض المجني عليها "ملك. ع. ح" بالتهديد وكان ذلك داخل سيارته بأن قبلها وحسر عنها ملابسها ملامسا عورتها، وأيضا هتك عرض المجني عليها "آلاء. م. ص" بغير قوة أو تهديد بأن قبلها ولامس عورتها متخذا من سطح العقار سكنها مكانا لذلك.
كما هتك أيضا عرض الطفلة "جنة. أ. أ" بغير قوة أو تهديد بأن لامس عورتها ممكنا إياها من ممارسة الجنس الفموي معه، كما هدد المجني عليها "ملك. ع. ح" بإفشاء أمور خادشة لشرفها، وذلك من خلال إرسال رسالة نصية عبر حسابها على إنستجرام، وذلك إن لم تعاود ممارسة الجنس معه مرة أخرى.
 

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