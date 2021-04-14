الأربعاء 14 أبريل 2021
توقيت مصر 19:54 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بث مباشر.. ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

سجن فتاة أردنية بسبب"أبوي أحسن من الملك".. والملك يفاجئها

طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل لقاء القمة

أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة

مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك.. والجبلاية تتحدى الغضب

بيان عاجل من قناة السويس بشأن التحقيق مع السفينة الجانحة

محمد رمضان "نمبر وان"..تعرف على أجور الفنانين أبطال مسلسلات رمضان

إيقاف نجم بيراميدز بعد تسريب اتفاقه مع الأهلي

موعد مباراتي الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

ADS
 

طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل لقاء القمة

مباراة القمة
مباراة القمة
 
الأربعاء، 14-04-2021 06:16 م محمد فضل
زف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير الفريق قبل أيام من مباراة القمة في الدوري المصري. 

وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت” أن ياسر ابراهيم يقترب من العودة للمران الجماعي للفريق ومن الممكن أن يلحق بمباراة القمة

وأضاف أن جونيور أجاي و محمد هاني سيعودن خلال شهر لمران الفريق، بينما يحتاج محمد محمود إلى أسبوعين حتي يعود للتدريبات الجماعية مؤكدًا أن محمود وحيد سيعود بعد ٣ اسابيع.
 
أما عن كريم نيدفيد فأكد أن اللاعب أصبح جاهزا طبيا، مشددا أن ابتعاده بسبب قرار فني.
 

إقرأ ايضا

الملك عبدالله

سجن فتاة أردنية بسبب"أبوي أحسن من الملك".. والملك يفاجئها

uyuyuyy

أحمد فلوكس يثير الجدل عن «الاختيار2»: الفن فيه الحلال والحرام

السعودية تحذر إيران

بيان سعودي عاجل يحذر إيران بعد التطورات الخطيرة

أخبار متعلقة

19_2020-637337311153430996-343

اتحاد الكرة يحسم أمر مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

احمد-شوبير

شوبير لهذا اللاعب: ازاي أسامحك بعد اللي عملته؟ .. كنت بعتبرك زي ابني

احمد-شوبير

شوبير ينفعل على إعداد برنامجه: متذيعوش أهداف الأهلي في الزمالك

مجدي تراوري

مدرب الترجي يفاجيء جماهير الزمالك بتصريح ناري عن تفويت مباراة مولودية الجزائر

فاروق جعفر وميدو

فاروق جعفر يرد بغضب شديد على إهانات «ميدو»

ميدو

جمعة: هذا أخطر تصريح قاله ميدو أثناء اعترافاته الكارثية عن الزمالك