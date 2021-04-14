طبيب الأهلي يزف بشرى للجماهير قبل لقاء القمة

الأربعاء، 14-04-2021
06:16 م
محمد فضل
زف محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في النادي الأهلي، بشرى سارة لجماهير الفريق قبل أيام من مباراة القمة
في الدوري المصري.
وأكد في تصريحات لقناة “ اون تايم سبورت” أن ياسر ابراهيم يقترب من العودة للمران الجماعي للفريق ومن الممكن أن يلحق بمباراة القمة
.
وأضاف أن جونيور أجاي و محمد هاني سيعودن خلال شهر لمران الفريق، بينما يحتاج محمد محمود إلى أسبوعين حتي يعود للتدريبات الجماعية مؤكدًا أن محمود وحيد سيعود بعد ٣ اسابيع.
أما عن كريم نيدفيد فأكد أن اللاعب أصبح جاهزا طبيا، مشددا أن ابتعاده بسبب قرار فني.