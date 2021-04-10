مدرب الترجي يفاجيء جماهير الزمالك بتصريح ناري عن تفويت مباراة مولودية الجزائر

السبت، 10-04-2021
08:52 ص
أحمد عادل شعبان
قلل مجدي تراوري
- المدرب العام لفريق الترجي التونسي - من المخاوف التي تسيطر على جماهير الزمالك
بشأن تفويت الفريق التونسي المباراة أمام مولودية الجزائر
.
وقال تراوري في في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: تعودنا على الاتهامات التي توجهها لنا الصحف المصر
ية كلما لعبنا مع فرقهم .. لكن أؤكد أن الترجي سيلعب بكل قوة ليحصل على صدارة المجموعة.
وأضاف: إذا حصلنا على الصدارة فهذا سيسهل مشوارنا إذ يجعلنا نلعب مع أحد فرق المركز الثاني من المجموعات.
واستدرك: نعم قمنا بإراحة الكثير من اللاعبين .. لديهم إنذارات ولا نريد المجازفة بهم فنخسرهم في مباراة مهمة بدور الثمانية.