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مدرب الترجي يفاجيء جماهير الزمالك بتصريح ناري عن تفويت مباراة مولودية الجزائر

مجدي تراوري
مدرب الترجي يفاجيء جماهير الزمالك بتصريح ناري عن تفويت مباراة مولودية الجزائر
 
السبت، 10-04-2021 08:52 ص أحمد عادل شعبان
قلل مجدي تراوري - المدرب العام لفريق الترجي التونسي - من المخاوف التي تسيطر على جماهير الزمالك بشأن تفويت الفريق التونسي المباراة أمام مولودية الجزائر.

وقال تراوري في في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: تعودنا على الاتهامات التي توجهها لنا الصحف المصرية كلما لعبنا مع فرقهم .. لكن أؤكد أن الترجي سيلعب بكل قوة ليحصل على صدارة المجموعة.

وأضاف: إذا حصلنا على الصدارة فهذا سيسهل مشوارنا إذ يجعلنا نلعب مع أحد فرق المركز الثاني من المجموعات.

واستدرك: نعم قمنا بإراحة الكثير من اللاعبين .. لديهم إنذارات ولا نريد المجازفة بهم فنخسرهم في مباراة مهمة بدور الثمانية.
 

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