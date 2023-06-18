طبخت جثته وأكلتها.. قاتلة طفلها في الشرقية تكشف سبب صادم لارتكاب جريمتها

بدأت، أمس السبت، محاكمة السيدة التي اتهمت بقتل طفلها بطريقة مروعة في محافظة الشرقية وطهيه.



ودافعت المرأة عن نفسها، خلال جلسة محاكمتها في محكمة جنايات الزقازيق، وكشفت عن السبب الذي دفعها لارتكاب تلك الجريمة البشعة.

وقالت: "إنها تعرضت لسحر تسبب في ارتكابها جريمتها، وأنها ارتكبت فعلتها لفك السحر عنها، إذ ذهبت لأحد الشيوخ بعد إحساسها بأعراض غريبة وقال لها إن أحدا استهدفها بالسحر".

وكانت المتهمة أدلت باعترافات أمام النيابة، وبعد سماع الأقوال وانتهاء الجلسة، أحيلت إلى محكمة جنايات الزقازيق بتهمة قتل ولدها المجني عليه (سعد م س).

ونص قرار الإحالة على أن المتهمة عقدت العزم على قتل طفلها، وانفردت بالمجني عليه، وغافلته وقامت بضربه بالعصا على رأسه ثلاث ضربات، وعلى إثر ذلك فارق الصغير الحياة.

وحتى لا يتبين أمرها، قامت بتقطيع جثمان الطفل إلى أشلاء وانتزعت اللحم عن العظم وأذابت الأحشاء وبعض الأشلاء بطهيها لإخفاء معالمها وتناولت أجزاءً منها دون أن يهتز لها جفن.

وقبيل ضبطها من ذويها جمعت ما تبقى من الأشلاء والعظام وأخفتها بدلو حتى اكتشف أمر جريمتها على النحو المبين بالتحقيقات.