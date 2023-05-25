الشرقية.. إحالة أوراق أب عاشر ابنته وحملت منه إلى المفتي





أحالت محكمة جنايات بلبيس بمحافظة الشرقية، الأب المتهم بالتعدي الجنسي على ابنته البالغة من العمر 12 عاما بإحالة أوراقه إلى مفتي الديار الجلسة الماضية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

البداية عندما تجرد أب من مشاعر الرحمة، واستغل غياب زوجته المريضة التي احتجزت داخل المستشفى لتلقي العلاج، وأقدم على هتك عرض ابنته وأنجب منها طفلة.

وقالت والدة الضحية، إنها علمت بحقيقة تعدى الأب على ابنتهما صدفة، وذلك بعدما عانت نجلتها من التبول اللا إرادي، مشيرة الى أنها ذهبت لطبيب مسالك بولية لعلاجها، فكشف لها حقيقة الأمر، قائلة: أنا كنت محجوزة في المستشفى ولما رجعت البيت لقيت بنتي عندها تبول لا إرادي، ودكتور المسالك هو اللي اكتشف حمل بنتي وحولني على دكتورة نساء وتوليد.