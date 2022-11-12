ضجة بالسعودية.. لورين عيسى تنام في مواجهة الحرم المكي (فيديو)

نشرت المخرجة السورية لورين عيسى صوراً لها على سناب شات وهي "نائمة" فوق إحدى الجبال أمام المسجد الحرام في مكة.وأظهرت الصور لورين عيسى وهي نائمة في الخلاء مستخدمة بطانية ووسادة بعدما افترشت الأرض على سفوح أحد الجبال المطلة على الحرم.وأرفقت لورين عيسى خاصية "المكان" عبر حسابها على "سناب شات" والتي أظهرت أنها في مكة.وأثارت هذه الصور حالة من الجدل والغضب العارم على مواقع التواصل الاجتماعي وتعرضت لورين لانتقادات عديدة، فيما طالب البعض بمعاقبتها، وتوقع آخرون صدور قرار ضدها.