ضبط قوادة متلبسة مع رجل في شقتها.. الدقيقة بـ 8 جنيه وربع

الخميس، 01-09-2022
12:56 م
نجح قسم مباحث الآداب بمديرية أمن البحر الأحمر فى ضبط سيدة تدير مسكنها فى
الأعمال المنافية للآداب
بمنطقة الكوثر بـ الغردقة
، مقابل 500 فى الساعة الواحدة
وهو ما يعادل 8 جنيهات وربع فى الدقيقة.
وتلقى اللواء محيى سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا اللواء أشرف البيلى
مدير المباحث الجنائية، والعميد طه خاطر رئيس المباحث،، بتمكن قوة أمنية ترأسها
العقيد رامى الشيخ، رئيس مباحث الآداب، والمقدم أحمد صفوت وكيل المباحث، والرائد
محمد ذكى، والنقيب محمد غلاب، معاونو المباحث، من ضبط ربة منزل تدير مسكنها بمنطقة
الكوثر بالغردقة
، فى الأعمال المنافية للآداب
، مقابل 500 جنيه فى الساعة.
وتم ضبط المتهمة أثناء تواجدها داخل الشقة مع أحد الأشخاص، واعترفت
بارتكابها الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.