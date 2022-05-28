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ضبط صاحب الفيديو المخل بمحطة القطار

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Teads
السبت، 28-05-2022 03:05 م

نجحت الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، من ضبط  أحد الأشخاص بتهمة ارتكاب أفعال غير لائقة أمام محطة سكك حديد أسوان، عقب تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
 ورصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بارتكاب أفعال غير لائقة وفي حالة عدم اتزان ويتلفظ بعبارات غير مفهومة حال تواجده أمام محطة سكك حديد أسوان.
 وبالفحص أمكن تحديد المتهم مقيم بمحافظة أسوان "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأفاد بأنه كان في حالة "سُكر" مما دفعه إلى الإتيان بالأفعال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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