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ضبطها متلبسة بالزنا.. كويتي ينصب كميناً لزوجته بعدما شك في سلوكها

كويتي
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الثلاثاء، 11-06-2024 12:22 م


روى المحامي الكويتي محمد صفر، تفاصيل قضية تمكن خلالها الزوج من إثبات خيانة زوجته، وانتهت بحصوله على حكم الطلاق للضرر، مع رد المهر وإسقاط حضانة أبنائه منها.

 

وقال صفر خلال بودكاست :"جاني شخص قال لي أنا شاكك بزوجتي، لأن زوجتي تحب التصوير ووين ما تروح 24 ساعة سناب شات شغال معاها وتصور، وفي يوم قالت لي أنا بروح عندي عيد ميلاد وراح انام عند رفيقاتي".

وأضاف المحامي الكويتي:" بعد موافقة الزوج لاحظ أنه من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 2 الفجر ما نزلت ولا صورة وهو مستغرب، وين صور عيد الميلاد والكيكة والهدايا مثل ما متعودة في التصوير".

وتابع:" اتصل عليها زوجها ما ترد حتى ثاني يوم الساعة 10 صباحاً، وشك فيها فعلم مكانها من الجي بي إس اللي كان واضعه في سيارته، لأنها راحت عيد الميلاد بسيارته".

وأكمل:" شفت الجي بي إس لقيت السيارة في البراحة، ولما رحت الموقع شفت زوجتي تركب سيارة مع شاب".

وأضاف:" رفع شكوى زنا والمباحث راقبوها وبالفعل قبضوا عليها متلبسة في قضية زنا، وأسقطنا الحضانة مع الطلاق للضرر ورد المهر".

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