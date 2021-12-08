ضاحي خلفان عن قرار العمل يوم الجمعة في الإمارات: لا يخالف الشرع

الأربعاء، 08-12-2021
10:17 ص
علق نائب رئيس شرطة دبي السابق ضاحي خلفان
، على القرار الذي أصدرته الحكومة
الإماراتية بتعديل أيام الإجازات في البلاد، والعمل في يوم الجمعة
.
وقال ضاحي خلفان
عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه "ليس للإجازة يوم
الجمعة مشروعية، بحيث من جعلها يوم عمل يكون مخالفا لأمر الله. فلا يتفلسف البعض".
وكانت الإمارات قد أعلنت، أمس الثلاثاء، قانونا جديدا للعمل في البلاد.
وتم اعتماد يومي السبت والأحد كعطلة أسبوعية، والجمعة نصف يوم عمل وذلك حتى
12 ظهرا.
وبذلك تكون أيام العمل في الإمارات 4 أيام ونصف اليوم، حيث أصبحت فترة
العمل يوم الجمعة
4 ساعات ونصف فقط، مع تحديد موعد صلاة الجمعة وخطبتها في كل
البلاد لتكون في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرا.
وتكون مواعيد العمل في الدولة من الاثنين إلى الخميس بداية من الساعة 7:30
صباحا إلى 3:30 بعد الظهر.
ويطبق قرار الحكومة الإماراتية الجديد بداية العام المقبل.