إثيوبي يقتل مصري في دولة خليجية بطريقة بشعة

جثة

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لقي مواطن مصري مصرعه في دولة الإمارات على يد شاب إثيوبي كان يعمل معه في إحدى مغاسل السيارات بإمارة العين، وفق ما أفادت أسرة القتيل.

وقالت والدة الشاب المصري المقتول إن أحد الضباط في دولة الإمارات وهو ابن عم كفيل ولدها أخبرها أن المتهم الإثيوبي ارتكب جريمته بأن قام بطعن ولدها إبراهيم عبد الحميد، 21 سنة، بسكين بعد ضربه أولا على رأسه بشومة.

وحسب المصدر الأمني الإماراتي، ألقت الشرطة في إمارة العين القبض على المتهم، وجار حاليا التحقيق معه.

وقال أب المجني عليه إن الأسرة تسلمت جثمان ابنه ودفنته في مقابر السيدة نفسية يوم الخميس الماضي، وذلك بعد تحرير تفويض في وزارة الخارجية والموافقة على إجراءات تسلم الجثمان والتوقيع على إقرار دفن الجثمان في مصر.

وأوضح والد الضحية أن المستشارة القانونية لوزيرة الهجرة في أبو ظبي تواصلت معه ووعدته بمتابعة سير التحقيقات وإعادة حق نجله المقتول المدني والقانوني والمالي، مؤكدة أن الجهات الرسمية تتابع القضية.