الثلاثاء 08 مارس 2022
توقيت مصر 12:57 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة مُحزنة بعد عرض بدر بانون على أطباء في ألمانيا وأسبانيا وإنجلترا بسبب قلبه

لاعب خطير.. سباق قوي بين الأهلي والزمالك على ضم هذا النجم

صورة نادرة لـ أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة داخل المسجد

إلهام شاهين تسخر من منة عرفة وطليقها: مين دول أصلًا؟

دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بوصلة رقصة وإيحاءات استفزازية

مفاجأة صادمة عن سبب إطلاق كويتي النار على رأس سعودي

«جنايات شبرا الخيمة» تقضي بالإعدام شنقًا لقاتل عروسته يوم الحنة

مصري في الكويت يتخلص من حياته بطريقة مروعة والكشف عن مفاجأة

مواطن يلقي زوجته وأبنائه الخمسة من شرفة المنزل

أول صورة لسفاح الكويت وزوجته التي أبلغت عنه بعد ذبح أسرة كاملة

ADS
 

صورة نادرة لـ أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة داخل المسجد

6769464_1634894553
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 08-03-2022 12:33 م

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لكوكب الشرق الراحلة أم كلثوم، تظهر فيها من دون نظارتها السوداء التي عرفها بها الجمهور في حفلاتها أو ظهورها بالمناسبات العامة، كما انها تبدو في هذه الصورة التي تناقلها النشطاء، وهي ترتدي حجاب الصلاة وبجوارها سيدة.
وأكد أحد الحسابات أن الصورة إلتقطت للسيدة أم كلثوم وهي تؤدي الصلاة في مسجد الزيتونة خلال زيارتها تونس عام 1968، وأشعلت هذه الصورة مواقع التواصل، وإنتشرت بكثرة كونها من الصور النادرة جدا لأم كلثوم، التي كانت غامضة في ظهورها في الحياة العادية.

 

إقرأ ايضا

14470547581618143502

إلهام شاهين تسخر من منة عرفة وطليقها: مين دول أصلًا؟

1629609_0

دنيا بطمة تثير غضب الجمهور بوصلة رقصة وإيحاءات استفزازية

201902071148514851

«جنايات شبرا الخيمة» تقضي بالإعدام شنقًا لقاتل عروسته يوم الحنة