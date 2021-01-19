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الملك سلمان في صورة نادرة يحمل طفلًا أصبح وزيرًا

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الملك سلمان
 
الثلاثاء، 19-01-2021 01:01 م المصريون
تداول رواد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، صورة نادرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحمل طفلًا كشفوا عن هويته بأنه أصبح أحد وزراء الحكومة في المملكة.
وأظهرت الصورة المتداولة لخادم الحرمين الشريفين، يحمل ابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة في مقتبل العمر.
وكان أحد النشطاء تسائل عن هوية الطفل الذي يحمله الملك سلمان، لتعيد صفحة "تاريخ آل سعود" نشرها وتعلق بالقول :" الصورة تجمع سيدي الملك سلمان وابنه الأمير عبدالعزيز وزير الطاقة، حفظهما الله ورعاهما".
وحازت الصورة على إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشرت بشكل كبير على موقع "تويتر"، داعين الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويوفق الأمير الوزير عبدالعزيز بن سلمان.
 

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