أول تعليق من خالد زكي على أنباء وفاته

الأربعاء، 20-07-2022
12:18 م
في
أول تعليق له على أنباء وفاة
ه، قال الفنان خالد زكي
، إنه بصحة جيدة، ولا صحة لما
تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفاة
ه، مشدداً على أن المنصات الإلكترونية
أصبحت ذات مساوئ عديدة، من بينها إمكانية نشر أي معلومات من دون التأكد من صحتها.
وأشار
– في تصريحات نقلها موقع الفن اللبناني- إلى أنه لم يهتم بالشائعات التى يتم إطلاقها،
وخصوصاً التي تتعلق بوفاة
ه، مشدداً على أنه شعر بمدى حب الجمهور له وخوفه وقلقه عليه.
جدير
بالذكر، أن آخر أعمال خالد زكي
، مسلسل "الإختيار ٣"، والذي شارك به في الموسم
الرمضاني الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته الممثلون كريم عبد العزيز وأحمد
السقا وياسر جلال ومحمد رياض، من إخراج بيتر ميمي.