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صلاح اتبرع للكنيسة بـ 3 مليون وانت فاضي للمهرجانات بس.. «ساويرس» يرد على «عزة»

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صلاح اتبرع للكنيسة بـ 3 مليون وانت فاضي للمهرجانات بس.. «ساويرس» يرد على «عزة»

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ساويرس
Native
Teads
الثلاثاء، 16-08-2022 03:05 م


رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على سؤال استنكاري طرحته إحدى المتابعات له عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حول عدم إعلان تبرعه لإعادة بناء كنيسة إمبابة التي دمرها الحريق.
واندلع حريق يوم الأحد الماضي في كنيسة "أبوسيفين" في إمبابة، والمبنى الخدمي التابع لها ما ادى إلى وفاة 41 وإصابة آخرين، في حادث مفجع فقدت فيه عائلات العديد من أبنائها.
وقالت المتابعة وتدعى "عزة" : "علي فكرة يا أخ نجيب محمد صلاح اتبرع بـ3 مليون للكنيسة، واخدلي بالك أنت ولا عامل من بنها ما شفناش تبرع سريع منك لإعادة إعمار وتحديث الكنيسة.. اه صحيح أنت مش فاضي إلا للمهرجانات".

وحينها، قال الملياردير  "ساويرس" ردًا عليها: "أنا لا أعلن عن تبرعاتى يا عزة".

يأتي ذلك بعد ساعات من تغريدة كتبها ساويرس، وأثارت حالة من الجدل والتفاعل. وقال فيها "لم أريد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل".

كانت مواقع تناقلت خبرًا غير موثوق عن تبرع صلاح لكنيسة "أبو سيفين"، وهو ما لم يثبت حدوثه، ولم يتم إعلانه من جانب اللاعب أو المقربين منه.
 

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