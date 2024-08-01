صعد معها في الأسانسير.. فيديو يوثق ما حدث لسيدة السويس على يد طالب





تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو، أظهر شاب يباغت امرأة ويقتحم شقتها ويعتدي عليها بسكين في محافظة السويس.

وأبان الفيديو، صعود شاب مع إحدى السيدات في المصعد داخل عمارة سكنية، وبعد خروجهما من المصعد، صعد الشاب على درجات سلم.

وأثناء دخول المرأة إلى الشقة، لحق بها الشاب وباغتها واقتحم الشقة وتعدى عليها بسلاح أبيض وسط صراخ واستغاثة من السيدة وصراخ أطفال.

وأبان الفيديو المتداول على مواقع التواصل، لحظة هروب الشاب من الشقة، وهو يخفي سلاحا أبيض بين طيات ملابسه.

وتفحص الأجهزة الأمنية في مصر مقطع الفيديو لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة، وفق القاهرة 24.