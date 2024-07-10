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الشاب صاحب المشاجرة مع محمد رمضان يكشف عن الكلمة التي استفزت الفنان

نت
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الأربعاء، 10-07-2024 01:06 م


روى الشاب كريم شلبي، تفاصيل تعرضه للصفع من قبل الفنان محمد رمضان، وقيامه برد الصفعة للفنان في نفس الوقت.

وقال: "إنه كان ضمن عدد من الشباب المعجبين بالفنان والمحيطين به في أحد منتجعات الساحل الشمالي، وقام بالتقاط صورة سيلفي معه لكن الفنان لم يعجبه ذلك فاحتد عليه وقال له بحدة "هات الموبايل".

وأوضح أنه قال لمحمد رمضان "الفنان محمد حمضان" نظراً لأنه "لفظ منتشر"، حسب تبريره، ما استفز الفنان.

وأضاف أنه فوجئ بالفنان يقوم بصفعه ويطالب بالحصول على هاتفه لاعتقاده أنه قام بتصوير المشهد دون إذنه، لافتا إلى أنه رد الصفعة للفنان وحدث اشتباك وتدخل الحاضرون لفض الاشتباك.

وأشار إلى أنهم ذهبوا لأمن القرية لتحرير محاضر، ولكن مدير أعمال محمد رمضان تدخل وأنهى الخلاف بالتصالح.

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