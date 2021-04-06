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صدمة.. يكتشف أن عروسته هي شقيقته بسبب «وحمة في جسدها» في «ليلة الدُخلة»

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الثلاثاء، 06-04-2021 06:19 م المصريون

في واقعة صادمة وغريبة، تزوج شاب من فتاة بعد قصة حب طويلة، لكن الفرحة لم تدم طويلًا بعد أن اكتشفت والدته أن زوجته هي شقيقته المفقودة منذ 20 عامًا، وذلك في حفل الزفاف.
وفي التفاصيل، فقد اكتشفت سيدة في “سوتشو” في مقاطعة “جيانجسو” الصينية، أن عروس ابنها هي ابنتها المفقودة منذ زمن طويل، بسبب الوحمة الموجودة على يدها.
وأفادت العديد من التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الصينية أن السيدة توجهت لوالدي العروس وسألتهما بشكل مباشر هل العروس ابنتهما البيولوجية أم تبنياها منذ أكثر من 20 عاما؟ وشعر الوالدان بالصدمة لأنهما كانا يبقيان هذا الأمر سرا عن الجميع، ولكنهما كشفا أنهما عثرا على الفتاة على جانب الطريق وقررا أخذها وتربيتها منذ ذلك الحين.
وفور كشف الحقيقة أجهشت العروس في البكاء الشديد للقائها والدتها بعد هذه السنوات الطويلة، وأعربت عن سعادتها لتعرفها على والدتها البيولوجية، حيث كانت يائسة في العثور على أسرتها الأصلية يوماً ما.
 

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