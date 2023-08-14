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صدمة.. ياسمين الخطيب تظهر شبه عارية (صور)

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ياسمين الخطيب
الإثنين، 14-08-2023 10:24 ص


تحرص الإعلامية ياسمين الخطيب، على التفاعل مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشارك ياسمين الخطيب بين الحين والآخر، عبر "إنستجرام"، مجموعة صور ومقاطع فيديو تحظى باهتمام متابعيها.
ومن ثم، نشرت الإعلامية مجموعة صور على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة مثيرة
وارتدت "ياسمين" فستانا أسود اللون مكشوف الظهر، فيما تركت خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.
علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على الصور بقولها: "وإني أُجيد الإفلات في عز تعلقي.. فلا تراهن".
من هي ياسمين الخطيب؟
هي إعلامية بدأت مسيرتها في برنامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرض فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية.
كما قدّمت ياسمين برنامجا إذاعيا بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
وتشتهر ياسمين الخطيب أيضا بمشاركتها في الأعمال الكتابية، حيث أصدرت العديد من الكتب التي لاقت إقبالا واسعا.



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