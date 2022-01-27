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صدمة في الوسط الفني.. وفاة بطل مسلسل «قيامة أرطغرل» بسرطان الرئة

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الخميس، 27-01-2022 10:25 ص
توفي الممثل التركي الشهير أيبيرك بيكجان، المعروف بشخصية «أرتوك بيه» في مسلسل «قيامة أرطغرل» التاريخي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة.
وأعلنت وسائل إعلام محلية عن وفاة بيكجان، عن عمر ناهز الـ51 عاماً، بعد تعرضه لأزمة صحية ألمت بعد قبل عدة أشهر، رقد على إثرها في أحد المشافي التركية.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بخبر رحيل الممثل الشهير، كما عمت حالة من الحزن الشديد بين صفوف محبيه، فيما نعاه الكثيرون.
وظهر بيكجان على مدار الأجزاء الخمسة للعمل التركي الأكثر شهرة «قيامة أرطغرل» وكان اليد اليمنى لأرطغرل. ووري جثمان بيكجان الثرى في مسقط رأسه ميرسيا.
وفي وقت سابق، نشر بيكجان تدوينة خاطب من خلالها أصدقاءه قائلاً: «ذهبت إلى الطبيب بشكوى آلام في الظهر، وصلت إلى نقطة اكتشاف إصابتي بسرطان الرئة، الذي انتشر حتى وصل إلى الكبد والغدد الكظرية، لسوء الحظ لم تظهر عليّ أعراض هذا المرض في مراحله الأولى».


 

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