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صدمة.. فتاتان تحملان من زميلتهما داخل السجن

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الإثنين، 18-04-2022 10:35 ص
في واقعة أغرب من الخيال، حملت سيدتان في سجن نيوجيرسي الأمريكي المخصص للنساء، بعد ممارسة الجنس مع إحدى زميلاتهن المتحولة جنسيا.
ويجري إيواء النساء الحوامل، اللواتي لم يتم تحديد هوياتهن، في إصلاحية إدنا ماهان في كلينتون، التي أعلن حاكم ولاية نيو جيرسي عن خطط لإغلاقها العام الماضي، وفق (روسيا اليوم).
وقال المسؤولون عن السجن إنه في كلتا الحالتين، كانت عملية الجنس بالتراضي، ومن غير الواضح ما إذا كانت المرأتان الحاملتان قد مارستا الجنس مع نفس النزيل المتحول جنسيا، أم مع متحولين آخرين أيضا.
وتضم منشأة إدنا ماهان 27 سجينا متحولا جنسيا، وأكثر من 800 امرأة إجمالًا، كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت النزيلتين تخططان لمواصلة حملهما، فيما تم فتح تحقيق.
وبدأت المنشأة الإصلاحية في إيواء النساء المتحولات جنسيا، بما في ذلك أولئك الذين لم يخضعوا بعد لعملية جراحية لتغيير الجنس، في العام الماضي.
وجاء ذلك كجزء من تسوية بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة متحولة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) في نيوجيرسي.

 

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