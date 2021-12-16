صادم.. كاميرا مراقبة توثق لحظة قتل فتاة على يد شاب رفضت الزواج منه

الخميس، 16-12-2021
03:10 م
تداول مغردون على موقع “تويتر”، مقطع فيديو يوثق لحظة طعن الشابة السورية
مريم محمد
في الأردن، على يد شاب تقدم لخطبتها ورفضته.
ويوضح المقطع الذي تم التقاطه عبر كاميرات المرقبة الموجودة بأحد الشوارع ،
القاتل وهو ينهال على ضحيته بالطعن حتى سقطت أرضا و فر هاربا، لتلفظ أنفاسها
الأخيرة جراء تعرضها لنزيف شديد أثر الطعنات التى تلقتها فى الظهر والصدر والبطن.
وكانت مريم تعيش بالأردن مع أسرتها التي استقرت هناك منذ أكثر من 35 عاماً،
إلى أن لفظت أنفاسها بعد تلقيها 15 طعنة في مختلف أنحاء جسدها.
اضغط هنا لمشاهدة الفيديو: