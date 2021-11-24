فنانة شهيرة تودع الجمهور: «سامحوني قبل أن يدركني الموت»

الأربعاء، 24-11-2021
01:24 م
أثارت الممثلة السورية تولين البكري
الجدل عبر صفحتها الخاصة على موقع
التواصل الإجماعي، بعد أن أقدمت على الإعتذار من معظم محبيها، طالبة المسامحة منهم
مخافة أن يدركها الموت
.
وعلقت البكري، قائلة :"بسم الله الرحمن الرحيم أنا أختكم وصديقتكم
تولين البكري
أتحدث لكم جميعاً وأنا على علم أنني يوماً ما سوف ألقى وجه ربي
العظيم.. ولا أعلم متى يدركني الموت
، فقد أكون بيوم من الأيام اغتبت أحداً بزلة
لسان أو مع جماعة بقصد أو بدون قصد أو أخطأت بحق أحد (كل ابن آدم خطاء، وخير
الخطائين التوابون)، فأتمنى أن يسامحني الجميع".
وأضافت :"لقد كثر موت الفجأة هذه الأيام ، أقبلوا اعتذاري ، فنحن في
أشهر يكثر فيها تساقط الأرواح، ومن كان له حق عندي أو من يحمل في قلبه خدوشا صغيرة
أحدثتها أنا عنده فليخبرني لأؤدي حقه له أو ليعتقني لوجه الله.. لعلي كنت أمازحه
فأثقلت عليه أو ربما لامست وجعًا أو أيقظت ذكرياته أو سببت له جرحاً دون قصد، أو
لأي سبب كان".