القضاء يصدر حكمه على «سفاح الإسماعيلية» صاحب جريمة قطع الرأس

الخميس، 09-12-2021
11:34 ص
قضت
محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد على رئيس المحكمة وعضوية
المستشارين ولاء وجدى طاهر والمستشار أحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران وحضور
رئيس النيابة مصطفى أحمد زكرى، على
"سفاح الإسماعيلية
"، المتهم في واقعة ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته
أمام المارة في شوارع الإسماعيلية، بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي
لأخذ الرأي
الشرعي في إعدام
ه شنقًا.
وكانت
هيئة محكمة جنايات الإسماعيلية، قد عقدت، صباح اليوم الخميس، ثالث جلساتها في "جريمة
الإسماعيلية" التي أثارت الرأي العام في مصر والعالم العربي، والتي كانت
مؤجلة إلي اليوم للنطق بالحكم.