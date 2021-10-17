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صادم..فيديوهات لفتيات في أوضاع مخلة بالشرقية والأمن يكشف التفاصيل

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Native
الأحد، 17-10-2021 03:25 م
حالة من الصدمة انتابت أهالي الشرقية عقب تداول فيديوهات مخلة تظهر فتاة "ربة منزل" تمارس الرذيلة مع شاب، بينما انتشر فيديو آخر لفتاة في أوضاع غير أخلاقية.
من جانبها كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات انتشار الفيديوهات على تطبيق "واتس آب" ، بين أهالي إحدى القرى بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية ، لأحد الأشخاص يقوم بممارسة أعمال منافية للآداب مع إحدى السيدات ، وكذا تداول فيديو آخر لفتاة تظهر خلاله بصورة تخدش الحياء ومنافية للآداب العامة.
وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من تحديد هوية المتهم الذى يظهر بمقطع الفيديو المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة أبوكبير) ، وتبين أن السيدة المشار إليها بذات مقطع الفيديو (مقيمة بذات العنوان "على صلة قرابة بالمتهم") كما تم تحديد الفتاة التى تظهر فى مقطع الفيديو الآخر (مقيمة بذات الناحية) .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط كلٍ من ( ربة المنزل - الفتاة) وبمناقشتهما اتهمت " ربة المنزل " المتهم الأول بتصويرها حال ممارستهما للأعمال المنافية للآداب دون علمها ونشر الفيديو بين أهالي القرية ، واعترفت " الفتاة " بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص على شبكة التواصل الاجتماعي ، وأنها قامت بتصوير مقطع الفيديو الثانى بمحض إرادتها وأرسلت إليه الفيديو محل الفحص ، على وعد منه بالزواج منها ، إلا أنها فوجئت بنشره للفيديو دون علمها .
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الأول.
 

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