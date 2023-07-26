صادم.. شاب يطلق النار على خطيبته داخل أحد المولات (فيديو)

أطلق أحد شخص صباح أمس الثلاثاء، النار على فتاة أمام مول تجاري بالقرب من دوار المدينة الرياضية في جنوب محافظة إربد بالأردن، ما أسفر عن إصابتها.

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة كاملة ، وأفادت صحف محلية أن خطيبها السابق هو الذي قام بإطلاق النار نحوها، مشيرا إلى أنه لاحقها إلى بوابة "المول"، وأقدم على إطلاق عدة رصاصات، ما أدى إلى إصابتها في الكتف والخاصرة .

وأضاف أن الفاعل لاذ بالفرار، في الوقت الذي هرعت فيه الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساتها.

وقدمت الإسعافات الأولية للفتاة بعد أن نُقلت إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، ووصف مصدر طبي حالتعها الصحية بـ"المتوسطة".

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إن شخصا أقدم على إطلاق النار على فتاة في مدينة إربد، وألقي القبض عليه لاحقا.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد صباح الثلاثاء لمديرية شرطة محافظة اربد، عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة إربد، إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.