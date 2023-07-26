الأربعاء 26 يوليه 2023
توقيت مصر 21:00 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

نجيب ساويرس يثير الجدل: كده كده بايظة

طبيب يجبر النساء على ممارسة الجنس معه أولًا قبل إجهاضهن

شبه عارية داخل الأسانسير.. بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة صادمة

بعد ارتفاعه في السوق السوداء.. سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا

صادم.. شاب يطلق النار على خطيبته داخل أحد المولات (فيديو)

مفتوح الصدر.. ابنة عمرو دياب تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

زيادة رسوم التظلم على مخالفات المرور إلى الضِعف

سبّ مرتضى منصور لعضو الزمالك.. قرار جديد من المحكمة

ميدو: الإماراتي سالم الشامسي مالك بيراميدز قرر التصعيد ضد الأهلي

شاهد.. فيديو جنسي يهز السعودية والشرطة تطيح بناشره

صادم.. شاب يطلق النار على خطيبته داخل أحد المولات (فيديو)

Capture
الضحية
الأربعاء، 26-07-2023 12:56 م

أطلق أحد شخص صباح أمس الثلاثاء، النار على فتاة أمام مول تجاري بالقرب من دوار المدينة الرياضية في جنوب محافظة إربد بالأردن، ما أسفر عن إصابتها.

 

ووثقت كاميرات المراقبة الواقعة كاملة ، وأفادت صحف محلية أن خطيبها السابق هو الذي قام بإطلاق النار نحوها، مشيرا إلى أنه لاحقها إلى بوابة "المول"، وأقدم على إطلاق عدة رصاصات، ما أدى إلى إصابتها في الكتف والخاصرة .

 

وأضاف أن الفاعل لاذ بالفرار، في الوقت الذي هرعت فيه الاجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساتها.

 

وقدمت الإسعافات الأولية للفتاة بعد أن نُقلت إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج، ووصف مصدر طبي حالتعها الصحية بـ"المتوسطة".

 

وكان مصدر أمني قال في وقت سابق إن شخصا أقدم على إطلاق النار على فتاة في مدينة إربد، وألقي القبض عليه لاحقا.

 

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغاً ورد صباح الثلاثاء لمديرية شرطة محافظة اربد، عن قيام شخص بإطلاق النار باتجاه فتاة وإصابتها في مدينة إربد، إذ أُسعفت الفتاة وما زالت قيد العلاج بحالة مستقرة ومتوسطة فيما لاذ مطلق النار بالفرار من المكان.

 

وأكّد الناطق الإعلامي في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه أنه جرى على الفور تحديد هوية مطلق النار الذي تبين أنّه خطيب الفتاة السابق ، وبالبحث عنه وخلال زمن قياسي تم معرفة موقعه وإلقاء القبض عليه ، وبدلالته جرى ضبط السلاح الناري المُستخدم وبوشرت التحقيقات.

إقرأ ايضا

b6821cdc-be75-4a42-97be-94af4f96cbfb

نجيب ساويرس يثير الجدل: كده كده بايظة

9f265f1d-20d0-47a0-80c2-d9205e026ace

طبيب يجبر النساء على ممارسة الجنس معه أولًا قبل إجهاضهن

Bassma-Boussel-1-678x381

شبه عارية داخل الأسانسير.. بسمة بوسيل تثير الجدل بإطلالة صادمة

أخبار متعلقة

أسعار-الأضاحي-في-السعودية

شاهد.. نفوق مئات الأغنام بالسعودية بشكل مفاجئ والكشف عن السبب