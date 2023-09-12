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شيرين تكشف عن أمر صادم حول الحالة الصحية لـ صلاح السعدني (فيديو)

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شيرين
الثلاثاء، 12-09-2023 04:36 م


كشفت الفنانة شيرين، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام خاصة في ظل ابتعاده عن المشهد الفني.

وقالت شيرين خلال الجزء الثاني من لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "عادل إمام بيتابع الحركة الفنية وكل شيء، وبكلمه ودايمًا بسأل عليه وبتصل عليه وبيرد عليَّ".

 

الحالة الصحية لعادل إمام وصلاح السعدني

وأضافت: "عادل إمام في صحة جيدة، وليس مريضًا بمرض ألزهايمر كما أشيع وتردد، وأتواصل معه تليفونيًّا بشكل مستمر وهو حريص على الحديث معي، فقط الفنان صلاح السعدني ربنا يشفيه ويعافيه هو من يعاني من ألزهايمر".

 

شيرين توجه رسالة لعادل إمام

وتابعت: "تحية كبيرة من روحي وقلبي وعقلي للأستاذ عادل إمام وأسرته وزوجته اللي وقفت دايمًا جنبه ومعاه، وبقول له ربنا يعطيك الصحة ويسعدك بأولادك ويفرحك بيهم كمان وكمان، والزعيم عادل إمام هرم كبير وعظيم ربنا يخليه لمصر ودايمًا فخورين به، ويا ريت الناس تبطل شائعات ويموتونا ولو متضايقين مننا جمعونا كلنا في ميدان وموتونا وخلاص لكن حرام عليكم تتعبوا أعصابنا وتفولوا علينا".

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