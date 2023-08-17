شاهد.. بكاء نجلي عادل إمام بشكل مؤثر.. تعرف على السبب

الخميس، 17-08-2023
01:42 م
نشر النجم محمد إمام، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على "إنستجرام" يكشف عن تأثر شقيقه المخرج رامي إمام
وحبه الشديد له في كواليس فيلم" أبو نسب" الذي يتعاون معه فيه، وذلك في أول منشور له عقب أزمة تصريحات الفنانة مادلين طبر عن والده الزعيم عادل إمام
والتي إعتبرها البعض غير لائقة بتاريخ ومكانة النجم الكبير.
وعلق محمد إمام، على الفيديو الذي جمعه مع شقيقه رامي وظهر خلاله وهو يقبل رأسه: "أخويا حبيبي.. المخرج الكبير رامي إمام
، أخرج لكبار نجوم الكوميديا أنجح أعمالهم.. ودي أول مرة يخرج فيلم بطولتي".
وتابع: "حابب أشكره على إخلاصه واجتهاده وتركيزه في الفيلم، علشان يطلع بالمستوى اللي هتشوفوه، استمتعت بكل لحظة معاك.. إن شاء الله الفيلم يعجبكم أوي.. أبو نسب.. ديسمبر 2023 إن شاء الله في كل العالم".
وتصدر اسم النجم الكبير عادل إمام
، تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الساعات الماضية بعد التصريحات الأخيرة المتداولة عنه.
وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، علق على التصريحات المنسوبة للفنانة اللبنانية مادلين طبر حول الزعيم عادل إمام
ومطالبتها عائلته بالإفراج عنه، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "90 دقيقة" والذي يعرض على قناة "المحور".
وقال زكي: "أنا عاوز الأول أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي الزعيم عادل إمام
بحالة جيدة جداً وأنا من أيام قليلة جداً اتصلت بيه وهحكيلك المكالمة، أنا اتكلمت قالي أهلاً يا أشرف أخبارك إيه؟، قولت له ازيك يا زعيم واحشنا، قالي طالما أنا واحشك ما تيجي تعالي، واطمن وسأل على أسرتي بالأسماء ومقفلش غير لما سألني هتيجي امتى قولت له هخلص المهرجان وأجيلك".
واستكمل: "أستاذ رامي إمام
والأستاذ محمد عادل إمام
كانوا بيعملوا فيلم اسمه أبو نسب وكانوا بيربطوا الليل بالنهار عشان يخلصوا الفيلم وأنا بكلمك لأن بنتي مساعد مخرج في الفيلم والأستاذ رامي أنا عمري في حياتي ما كلمته والراجل اتأخر عليا، بعد ما بيخلص تصوير بيكلمني وقابلته روحنا من كام يوم قاعدين في كافيه في الصحراوي، والراجل بيرد لكن ممكن يبقي عنده تصويره حضرتك مثلاً لما بتطلعي في البرنامج أكيد مش هتردي على التليفونات، ده راجل بيصور 10 ساعات 12 ساعة في اليوم".
وأنهى حديثه قائلاً: "لم أسمع من قبل شكوي أن أستاذ رامي إمام
مبيردش على حد وهو لما بيكون بيصور أكيد مش هيرد، وبعدين لو في حاجة مهمة وعاوز أستاذ رامي وهو ميعرفنيش هبعت له رسالة وأقوله عاوزك في حاجة والراجل بيكلمني على طول لكن مبيكلمنيش وهو في وسط التصوير، وكلام مادلين طبر خطير جداً وميتقالش على أي فنان ما بالك بالزعيم فأنا شخصياً بعتذر عن ما جاء في هذا البوست، وأنا هتكلم مع الفنانة مادلين طبر ومرة أخيرة أنا بعتذر عن ما جاء في هذا البوست".
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