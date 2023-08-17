أول رد من أسرة عادل إمام على منعه من الظهور

الخميس، 17-08-2023
01:40 م
رد المنتج عصام إمام، شقيق الفن
ان عادل إمام
على تصريحات منع شقيقه من الظهور، قائلًا: أنا مش برد على الشائعات؛ لأن هيقولوا إيه على عادل إمام
أكتر من كدا؟.
وتابع: موتوه 7 أو 8 مرات، وطبعا مفيش الكلام دا ولا حد أجبره يبتعد وهو كويس وصحته بخير وبيتابع الأحداث الجارية عادي.
وكانت الفن
انة اللبنانية مادلين طبر، قالت في وقت سابق، إنها تتمنى ظهور الفن
ان عادل إمام
إعلاميًا وحضور تكريماته، معلقة: أتمنى عائلة الزعيم تفرج عنه، وحتى موبايله مش بيرد عليه، نطمن عليه إزاي؟ لازم نقتحم بيته.