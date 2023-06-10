السبت، 10-06-2023
08:21 ص
نسمه عبد الوهاب
أوضح غريب صالح الذي كان يشغل منصب رئيس جمعية الصيادين بالغردقة حتى العام الماضي، أنه تلقى اتصالات من الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر
بضرورة جمع الصيادين للقيام بعملية اصطياد سمكة القرش التي هاجمت الشاب الروسي
وقال صالح البالغ (73 عاما) في البداية أخبرت من تواصلوا معي لجمع الصيادين بأن عملية صيد أسماك القرش ممنوعة، فأكدوا أن القرار جاء بعد مراجعة خبراء وزارة البيئة وأن هذه حالة استثنائية تستلزم صيد السمكة لأن بها خلل جعلها تخرج للشاطئ وتظل فيه وتهاجم البشر.
شارك معي 16 صيادا من أعمار مختلفة وأحضرنا 3 شبكات وطعم عبارة عن أسماك مقطعة قمنا بنثرها في المنطقة التي يتواجد فيها القرش لجذبه إليها والسيطرة عليه.
شاهدنا القرش يسبح قرب الشاطئ ولكنه رفض أكل الأسماك التي استخدمناها كطعم له، كما أنه ألقى ببقية جثة السائح الروسي أمام أعيننا قرب الشاطئ.
صنعنا لها ثلاثة أفخاخ من الشبك وطاردناه عبر مركبين خشبيين حتى استطعنا إجباره على دخول إحدى الشباك وسيطرنا على فمه بجنزير.
عملية اصطياد سمكة القرش لم تستغرق أكثر من ساعة، حيث أن جميع المشاركين فيها من الصيادين لديهم خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المواقف.
لا نخشى أسماك القرش وكثيرا ما نسبح بجوارها في البحر وهي في الظروف الطبيعية لا تهاجم البشر ولكن من الواضح أن هناك خلل ما أصاب تلك السمكة.
علمنا أنه سيتم تكريمنا من جانب أجهزة المحافظة الأحد المقبل نظرا لقيامنا باصطياد هذه السمكة التي مثلت تهديدا لحياة الناس.