الكشف عن سبب حظر صيد وبيع أسماك البحر الأحمر





كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إصداره قرارًا يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين؛ مؤكدًا أن هذا القرار ليس جديدًا؛ ويستهدف مواجهة الصيد الجائر.

وأكد حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، على حظر بيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا؛ موضحًا أن هذا القرار يهدف للحفاظ على "زريعة الأسماك"؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك من يستغل مراكب النُزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار؛ موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف، حاليًا؛ بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.

وتابع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن صيادين المحافظة سيحصلون على 8 آلاف جنيه؛ خلال الفترة التي مُنع فيها الصيد نهائيًا؛ حتى للهواة، كما سيتم منع تداول الأسماك في المحال التجارية والمطاعم، في تلك الفترة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلته الهاتفية، أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه؛ لمخالفي قرار منع الصيد بالمحافظة، ومصادرة المراكب.

