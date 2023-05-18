الخميس 18 مايو 2023
توقيت مصر 22:28 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"اتجوز خمسة".. الزوجة والإبن يتخلصان من الزوج بطريقة مروعة

العرض السعودي لـ ميسي يرتفع لمبلغ خرافي

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

بينهم مصر.. تقرير يكشف مفاجأة: 3 دول عربية ضمن أغنى دول العالم

"حتى ممرضته لم تسلم منه".. التحقيقات تفجر مفاجآت في طبيب "الابتزاز الجنسي"

فضيحة.. بث مشاهد جنسية بالخطأ على الهواء في التليفزيون بدولة عربية

"أنا مبخلفش".. مسؤول حكومي: مراتي تركت المنزل 14 شهرًا وعادت بطفلة

الكشف عن سبب حظر صيد وبيع أسماك البحر الأحمر

تعليق مفاجئ من غوارديولا بعد سحق ريال مدريد 4-0

" بيعاشرني بطريقة مخيفة".. عروس المطرية تطلب الطلاق بعد أسبوع من الزواج

الكشف عن سبب حظر صيد وبيع أسماك البحر الأحمر

الثروة-السمكية
اسماك
الخميس، 18-05-2023 09:38 ص

 

كشف اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تفاصيل إصداره قرارًا يمنع بيع وتداول أسماك البحر الأحمر في المطاعم لمدة شهرين؛ مؤكدًا أن هذا القرار ليس جديدًا؛ ويستهدف مواجهة الصيد الجائر.

 

وأكد حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، على حظر بيع الأسماك داخل المطاعم لمدة 60 يومًا؛ موضحًا أن هذا القرار يهدف للحفاظ على "زريعة الأسماك"؛ لأن هناك صيادين يستخدمون شباك صيد غير قانونية تصطاد داخلها هذه الزريعة.

وأضاف محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، أن هناك من يستغل مراكب النُزهة ويحولها إلى مراكب صيد بالمخالفة لهذا القرار؛ موضحًا أن البيئة البحرية تعاني من التجريف، حاليًا؛ بسبب ممارسات الصيد الجائر التي تسببت في اختلال النظام البيئي.

وتابع اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن صيادين المحافظة سيحصلون على 8 آلاف جنيه؛ خلال الفترة التي مُنع فيها الصيد نهائيًا؛ حتى للهواة، كما سيتم منع تداول الأسماك في المحال التجارية والمطاعم، في تلك الفترة.

وأوضح محافظ البحر الأحمر، خلال مداخلته الهاتفية، أنه سيتم فرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه؛ لمخالفي قرار منع الصيد بالمحافظة، ومصادرة المراكب.

إقرأ ايضا

cba5e098af2c96d8523bb64e62480eaa

"اتجوز خمسة".. الزوجة والإبن يتخلصان من الزوج بطريقة مروعة

234887

العرض السعودي لـ ميسي يرتفع لمبلغ خرافي

ج

سر ظهور محمد رمضان عاريًا في شوارع ميامي الأمريكية

أخبار متعلقة

82459--أغلى-أسماك-البحر-الأحمر-(1)

سابقة من نوعها.. قرار رسمي بحظر تداول أسماك البحر الأحمر في الأسواق والمطاعم