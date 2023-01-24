السيسي يعاتب الإعلاميين: ميصحش كده (فيديو)





وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 ، عتابا للإعلاميين ، في تحليلاتهم للأزمة الاقتصادية، قائلاً " مصورين المصريين ملهوفين على الأكل والشرب ".

وقال السيسي :" هناك دول لم تتخلص من الإرهاب منذ 20 عاماً ، ولن نذكر أسماء أي دول ، لكن مصر خلصت ، وهذا بفضل من الله ، الدولة محمية بفضل الله " .

وتابع :" مثل ما تأثر الأزمة الاقتصادية على العالم كله وتضر الجميع ، فهي تؤثر علينا في مصر.

وأردف :" وأنا لي عتاب على الإعلام ، ليه تصوروا المصريين أنهم ملهوفين على الأكل والشرب ، ميصحش كده ".

وأضاف:" لا أقول أن الكلام غير صحيح ، ولكنه ليس آخر الدنيا في مصر ، إن شاء الله مصر هتكبر وهتظل بنا جميعا وبتضحياتنا ، ومن ضمنها التضحية في هذه الظروف ، اللي مش إحنا اللي عملناها".

