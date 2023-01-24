السيسي يعاتب الإعلاميين: ميصحش كده (فيديو)

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ،
خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 ، عتابا للإعلاميين ، في تحليلاتهم
للأزمة الاقتصادية، قائلاً " مصورين المصريين ملهوفين على الأكل والشرب ".
وقال السيسي :" هناك دول لم
تتخلص من الإرهاب منذ 20 عاماً ، ولن نذكر أسماء أي دول ، لكن مصر خلصت ، وهذا
بفضل من الله ، الدولة محمية بفضل الله
" .
وتابع :" مثل ما تأثر الأزمة
الاقتصادية على العالم كله وتضر الجميع ، فهي تؤثر علينا في مصر.
وأردف :" وأنا لي عتاب على
الإعلام ، ليه تصوروا المصريين أنهم ملهوفين على الأكل والشرب ، ميصحش كده ".
وأضاف:" لا أقول أن الكلام
غير صحيح ، ولكنه ليس آخر الدنيا في مصر ، إن شاء الله مصر هتكبر وهتظل بنا جميعا
وبتضحياتنا ، ومن ضمنها التضحية في هذه الظروف ، اللي مش إحنا اللي عملناها".