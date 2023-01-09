«السيسي» يكشف طبيعة الأزمة التي تمر بها مصر: بطلوا هري (فيديو)

الإثنين، 09-01-2023
06:20 م
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي
إن عام 2023 يتطلب بذل مزيد
من الجهد، لأن الظروف السياسية صعبة جدًا.
وأضاف الرئيس خلال كلمته في المؤتمر الأول للتحالف الوطني
للعمل الأهلي التنموي : أنا شايف الناس لما بتتكلم مش بيخوفوا بعض وكلام مش متنظم ولا
مترتب وكلام بتاع ناس متعرفش حاجة وبالتالي أي اجتهاد من الآخرين مش مكروه ومش مرفوض،
بس يمكن يكون يعمل بلبلة، ويزعج الناس، أكتر ما الظروف عاملة، والظروف اللي موجودة
في مصر، و في العالم كله، ضاغطة على الناس، فلو إحنا اتكلمنا كلام خوفنا الناس أكتر،
لو أنا النهاردة خوفتكوا..النتيجة إيه؟ ".
وأردف: هو إحنا منقدرش نصمد قدام التحدي.. ولو مصر ظروفها
صعبة هنتخلى عنها هو إحنا دخلنا حروب ضيعنا فيها أموال مصر.. هو إحنا دخلنا مغامرات
ضيعنا فيها أموال مصر.. الظروف صعبة على العالم كله ودي أزمة مش بتاعتنا سواء كورونا
أو الحرب الروسية الأوكرانية. واختتم حديثه ممازحا : بطلوا هري بقى".