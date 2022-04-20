السبت 23 أبريل 2022
توقيت مصر 21:48 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

محمد صلاح يخرج عن صمته: أنا الأفضل في العالم لهذا السبب

فرج عامر يؤكد مجددًا ويتحدى: إعادة مباراة مصر والسنغال وهذا مصدري

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

موعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي أفريقيا

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة

اتحاد الكرة يكشف موقف الفيفا الرسمي من إعادة مباراة مصر والسنغال

القبض على عروس في يوم الصباحية والسبب صادم

والد الأطباء الثلاثة يكشف ما حدث ويفجر صدمة

صورة قبر محمود عبدالعزيز تثير إعجاب الجميع.. ماذا كُتب عليه؟

ADS
 

شيخ الأزهر: «هذا الأمر سخف ولا يليق»

شيخ-الأزهر-من-يحرم-تهنئة-المسيحيين-بأعيادهم-لا-يفقه-في-الإسلام-1640885804125_large
شيخ الأزهر
Native
Teads
الأربعاء، 20-04-2022 09:56 ص
نشرت صفحة جريدة صوت الأزهر عبر فيسبوك، تصريحات فضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف بشأن التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تهنئة شيخ الأزهر لقداسة لبابا تواضروس والمسيحيين بعيد القيامة.
وأكد الإمام الطيب أن التضييق على غير المسلمين في مأكلهم ومشربهم بنهار رمضان بدعوى الصيام "سخف" لا يليق ولا يمت للإسلام من قريب أو بعيد.
وتساءل شيخ الأزهر عن المسلم الذي لا يطيق رؤية زميله المسيحي في العمل يأكل أو يشرب أو مشاهدة مواطنين مسيحيين في المطاعم في نهار رمضان، كيف يطيق إفطار أطفاله الصغار غير المكلفين في نهار رمضان؟ أم أنه يُضيق على أطفاله أيضا ويمنع عنهم الطعام والشراب.
 

إقرأ ايضا

485714_0

مصرع وإصابة 51 معتمرًا مصريًا في حادث مروع بالسعودية

image

علاء مبارك لـ إبراهيم عيسى: كفاية هبد

420161510175461المتهمة-بقتل-القطامية

طالبة بكلية الطب تذبح صديقها بعد معاشرته جنسيًا في مصر الجديدة