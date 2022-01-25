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شقيقة مايكل جاكسون تسخر من محمد رمضان.. والأخير يرد

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محمد رمضان
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الثلاثاء، 25-01-2022 02:21 م

سخرت لاتويا جاكسون شقيقة ملك البوب الراحل مايكل جاكسون، من الفنان محمد رمضان، عبر نشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أثناء سقوطه على المسرح خلال تكريمه في دبي.
وعلقت "جاكسون" على الفيديو بالقول : "المضي في هذا الأسبوع يُشبه ذلك".
من جانبه رد محمد رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بنشر مقطع فيديو سقوطه، وعلّق: "ياريت تبلغوا أخت مايكل چاكسون إن الدرس من الڤيديو ده أن كل الناس ممكن تقع بس مش كل الناس بتعرف تقوم تاني، وماتنسوش (باي باي ثانوية) قريباً.. ثقة في الله نجاح".
كما انه علق على منشورها بالإنجليزية، قائلًا: "كل شخص معرّض للوقوع، لكن ليس بمقدور الجميع الوقوف مجدّداً والإمساك بزمام الأمور".
وسقط الفنان محمد رمضان، على المسرح في دبي، وهو في طريقه لاستلام جائزة تكريمه من مهرجان "ضيافة"، في نوفمبر 2020.
 

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