السبت 27 مارس 2021
توقيت مصر 09:01 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج

سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك

تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن حادث القطارين بسوهاج

أول تعليق من الرئاسة التركية على حادث القطارين بسوهاج

فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج

العربية: ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب انضم للمنتخب«مجاملة» ونجم الأهلي لا يصلُح

ظهور جديد لـ معز مسعود وحلا شيحة رفقة أبنائهم الستة

ADS
 

شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل

جانجاه
شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل
 
السبت، 27-03-2021 08:27 ص أحمد عادل شعبان
كشفت جانجاه حافظ - شقيقة الفنانة سعاد حسني - عن أغرب ما رأته في جسدها أثناء تغسيل الجثمان.

وقالت في تصريحات صحفية: فوجئت بوجود كسر في جمجمتها و جروح في ظهرها وذراعها الأيسر كان مفصولا عن بعضه تماما.
 

إقرأ ايضا

محمد علي سليمان

أنغام تمتنع عن حضور حفل تكريم والدها .. والسبب مفاجأة

99

"بدون بنطلون" .. محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه في مهرجان الأقصر

1-1410056

هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج

أخبار متعلقة

عادل إمام

شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

فنان

فنان شهير: هذا ما سأفعله في صديقي لو اكتشفت إنه "مثلي"

47080-شيكابالا-يسجل-هدف-التعادل-للزمالك-أمام-الأهلى--(1)

نجم الزمالك السابق يطلب وساطة شيكابالا للعودة إلى الفريق: خليهم يوافقوا وأنا جاهز أرجع

فنان

وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع كورونا: إنا لله وإنا إليه راجعون

محمد صلاح

تعرف على راتب صلاح الأسبوعي في ليفربول

يوسف شعبان

شاهد .. آخر مشهد أداه يوسف شعبان قبل وفاته بأيام: تظهر عليه علامات المرض