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وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع كورونا: إنا لله وإنا إليه راجعون

فنان
وفاة إعلامي مصري شهير بعد صراع مع كورونا: إنا لله وإنا إليه راجعون
 
الثلاثاء، 02-03-2021 07:38 ص أحمد عادل شعبان
توفي إعلامي مصري شهير متأثرا بفيروس كورونا المستجد .

ونعى عادل عبساوي، رئيس الإدارة المركزية بقطاع القنوات المُتخصصة بالهيئة الوطنية للإعلام، المُذيع الراحل وائل عبد المجيد.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أنعى ببالغ الحزن والأسى الإعلامي الكبير وائل عبدالمجيد، مؤسس ورئيس القناه الخامسة الأسبق، وواحد من الرعيل الأول لماسبيرو.

وتابع أن المذيع الراحل وافته المنية بعد معاناة قصيره مع فيروس كورونا، و "إنا لله وإنا إليه راجعون".
 

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