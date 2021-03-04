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شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

عادل إمام
شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
 
الخميس، 04-03-2021 07:43 ص أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي شريف عامر حقيقة ما تم ترديده من شائعات بشأن الحالة الصحية للفنان عادل إمام.

وقال عامر في برنامجه "يحدث في مصر" إن عادل إمام يجلس في منزله بشكل طبيعي ويلعب مع أحفاده.
 

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