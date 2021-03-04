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شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
شريف عامر يفجر مفاجأة مدوية عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
الخميس، 04-03-2021
07:43 ص
أحمد عادل شعبان
كشف الإعلامي
شريف عامر
حقيقة ما تم ترديده من شائعات بشأن الحالة الصحية للفنان
عادل إمام
.
وقال عامر في برنامجه "يحدث في
مصر
" إن
عادل إمام
يجلس في منزله بشكل طبيعي ويلعب مع أحفاده.
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مصر
عادل إمام
المصريون
شريف عامر
الحالة الصحية لعادل إمام
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