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شريف عامر يرد على تهديد مايا مرسي لـ ياسمين عز: غير مقبول

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مايا مرسي ياسمين عز شريف عامر
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الأربعاء، 11-01-2023 11:32 ص

 

وجه الإعلامي شريف عامر، عتابًا للدكتور مايا مرسي، رئيس المجلس القومي لحقوق المرأة، بعد المنشور الذي كتبته على صفحتها، وانتقدت فيه محتوى برنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على فضائية «MBC مصر».

 

وقال خلال تقديمه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الثلاثاء، إن العتاب مرتبط باستخدام كلمة «محطة غير مصرية»، مشيرًا إلى أن «مرسي» لديها خبرة على مستوى العمل في منظمات دولية.

 

ونوه أن استخدام الكلمة سلبي على المستوى السياسي والاجتماعي، وبعيد عن الأعراف الدبلوماسية والبروتوكول الدبلوماسي، مضيفًا: «خان حضرتك التوفيق في السياق السياسي للموضوع، لأن التلميح والتهديد بأنك غير مصري، يعني أنك غير مقبول».

 

وأضاف: «اجتماعيًا من الممكن أن يكون مؤذيًا أو مضرًا أو جارحًا، كل العاملين في القناة مصريين، هل يجوز الطعن في مصريتهم وأولوياتهم، وهل تتقبل الدكتورة التي عملت في مؤسسات دولية، الطعن في أولوياتها أو وطنيتها أو الإشارة سلبا لعملك في مكان خارج مصر».

 

وأكد أن المواطن من حقه الاختلاف مع محتوى أحد البرامج بنسبة 100%، نافيًا إمكانية تقليل أحد من قدر المرأة المصرية: «ما عاش ولا كان اللي يهينها، لا مسمى لـ(إهانة المرأة المصرية) قانونًا، وبناتي بالنسبة لي فوق البشر».

 

وشهدت منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشادة كلامية بين الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والإعلامية ياسمين عز، حيث انتقدت «مرسي» الإعلامية دون ذكر اسمها، وردت الإعلامية عليها في منشور منفصل بصفحتها الشخصية.

 

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