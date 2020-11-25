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الحزن يخيم على شوارع الأرجنتين لوفاة مارادونا

أسطورة كرة القدم الأرجنتيتي دييجو أرماندو مارادونا
مارادونا
 
الأربعاء، 25-11-2020 09:34 م أحمد سالم
نشرت وسائل إعلام عالمية، اليوم الأربعاء، صورا من شوارع الأرجنتين، عقب وفاة أسطورة كرة القدم في البلاد دييجو مارادونا

ويظهر في الصور المنشورة حالة من الحزن الشديد في شوارع الأرجنتين، حيث شهدت الشوارع بكاء الجميع على فراق أسطورة البلاد عن عمر يناهز الـ 60 عاما. 

وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، اليوم الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة 3 أيام، وذلك على وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو ماردونا. 

وتوفي أسطورة الكرة الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا إثر سكتة قلبية في مسقط رأسه.

أصيب أسطورة كرة القدم بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية من جلطة دماغية.
 

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