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شبح لفتاة صغيرة يخرج من المرآة ويستغيث بمالكها ليساعده

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شبح لفتاة صغيرة يخرج من المرآة ويستغيث بمالكها ليساعده
 
الثلاثاء، 23-02-2021 08:22 ص أحمد عادل شعبان
كشفت صحيفة "ديلي ستار" عن قصة غريبة حدثت لرجل بعد قيامه بشراء مرآة جديدة.

وأوضحت الصحيفة أن "إيان جريفيث" - مؤسس مجموعة التحقق من الخوارق - أنه اشترى مرآة من متجر لكنه تفاجأ بوجود شبح يخرج منها واستطاع توثيق ذلك عن طريق صورة.

ولإثبات نظريته ، سجل إيان مقطع فيديو يظهره وهو يحاول التواصل مع الروح باستخدام جهاز ظواهر الصوت الإلكترونية (EVP)، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

في المقطع الذي تم تصويره في بيئة شديدة السواد ، التقط إيان ما يعتقد أنه "صورة غير مفسرة" في الخلفية، وبينما  يلتقط المُسجل على ما يبدو بعض الأصوات ويفسرها إيان على أنها تقول: "أنت تساعدني".
 

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