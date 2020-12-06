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شاهد.. مي عز الدين ترفض الظهور مع لميس الحديدي والسبب صادم

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لميس الحديدي
 
الأحد، 06-12-2020 11:20 ص المصريون

رفضت الفنانة مي عز الدين، الظهور مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها " كلمة أخيرة"، الذي تقدمه على قناة " ONE"، للحديث عن نجاح مسلسلها "خيط حرير".
وكشف عدم حضور "مي عز الدين" ، عن قرار اتخذته بمقاطعة الظهور الإعلامي في كافة وسائل الإعلام والصحف، مكتفية بعملها في التمثيل فقط.
وحاولت لميس الحديدي، استضافة " عز الدين" في حلقة خاصة أمس، إحتفالا بنجاح مسلسل "خيط حرير" الذي تقوم ببطولته، إلا أن الأخيرة رفضت.
وقالت الحديدي:"احترم قرارها جداً، فهي تريد أن تمثل وتحظى بحياتها الشخصية بعيدا عن أعين الإعلام، أحترمها ولكن أتمنى ألا يستمر هذا القرار طويلا".
وعوضت مي عز الدين غيابها عن البرنامج بإرسالها لرسائل مكتوبة لكل من المخرج إبراهيم فخر الدين والمؤلف محمد سليمان والممثلة سوسن بدر والممثلة هنادي مهنى، على لسان لميس الحديدي.

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