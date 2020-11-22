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والد ضحية الأمطار : الشارع كله كان متكهرب

امطار
أرشيفية
 
الأحد، 22-11-2020 09:50 ص إيمان هاني
روى رمضان حسين، والد الطفلة جنى التي توفيت نتيجة الصعق بأحد شوارع مصر الجديدة، تفاصيل الحادث، قائلاُ:" عمود الكهرباء حدث به ماس كهربائي، وتسبب في "كهربة" المياه كلها، مشيرا إلى أن ابنته كانت متوجة لشراء خبز من مخبز بجوار المنزل، وتعرضت للصعق من المياه دون ان تلمس عمود الإنارة بالشارع".
وأضاف "حسين"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي يذاع على قناة "أون"، قائلا: "عمود النور أصدر نيران من الأعلى وتسبب في كهربة المياه، وكان لابد من فصل الكهرباء عنه".
وتابع:" المنطقة كلها قدمت بلاغات منذ أسبوعين على هذا العمود بالتحديد لأن أسلاكه مكشوفة، وهناك كابل أخر سقط خلال فترة الطقس السيء، وقبل أن تتعرض ابنتي للحادث بثلث ساعة تقريبا، قام مواطنون بالإبلاغ عن أن هناك عمود مكشوف وقد يؤذي المارة مع سقوط الأمطار، ولكن لم يأتي أحد وبعدها مباشرة صعقت ابنتي وتوفيت".
وواصل: "كنت في العمل وعرفت ما حدث لابنتي فور وصولي إلى المنزل، ووالدتها دخلت في غيبوبة واستفاقت من جديد، وأنا أنتظر تحقيقات النيابة والقضاء العادل وأنتظر أن يأخذ القانون مجراه".

 

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