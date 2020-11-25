إلهام شاهين تكشف عدد زيجاتها .. وتفجر مفاجأة عن أسباب تطليق أزواجها لها

الأربعاء، 25-11-2020
08:44 ص
خلود عادل
كشفت الفنانة إلهام شاهين
عن عدد زيجاتها وذلك خلال ظهورها مع الإعلامية لميس الحديدي
في برنامج "كلمة أخيرة".
وأكدت إلهام أنها تزوجت مرتن ، مؤكدة أنها فشلت في الزواج
بشكل كبير جدا و واضح للعيان.
وأضافت: الطلاق كان يتم دائما لأنني كنت أفضل الفن على الزوج ، فحين يخيرني زوجي بينه وبين الفن أختار الفن فيتم الانفصال.
وأردفت: أحيانا لم تكن غيرة الرجل عليّ بل مني ، لكني أعذره فالعمل الفني صعب وليس من السهل على أي رجل تحمله.. أحيانا كنت أعمل 25 ساعة في الـ 24 ساعة.
وتابعت: لا أفكر في الزواج
مرة أخرى فليس بمقدوري تحمل مسئولية رجل وأنا بهذه السن.