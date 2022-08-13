الأحد 14 أغسطس 2022
توقيت مصر 13:26 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصرع 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة إمبابة.. والرئيس يُعلق

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

ياسمين نيار تفضح علاقتها بـ أحمد عز والأخير يقاضيها

هل تذكرون «فتاة المعادي»؟.. تنفيذ حكم الإعدام في قاتليها

بعد الإطلاع على السبب..عمر هريدي يعلن الانسحاب من الدفاع عن قاتل شيماء جمال

بيان من الداخلية بشأن شخص تعدى على مؤذن المسجد وتسبب في إلغاء صلاة الجمعة

بزيادة 19 قرشًا.. الدولار يقفز أمام الجنيه في أيام

ستينية تذهب لـ الحلاق لتمارس معه الرذيلة في المحل والنهاية صادمة مع زوجها

فرج عامر: محمد صبحي في الأهلي بشكل نهائي

ADS
 

شاهد.. موظف شرطة طيران يعتدي على امرأة بعنف

Capture
موظف شرطة طيران يعتدي على امرأة
Native
Teads
السبت، 13-08-2022 10:02 ص

نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، مقطع فيديو يظهر اعتداء وكيل شركة طيران على امرأة بلكمات متتالية وشد شعرها، بعد أن استفزته ولطمته على وجهه.

وأوضحت الصحيفة، أن المرأة وجهت عبارات عنصرية وكراهية في وجه الرجل، فقام ممثل شركة سبيريت إيرلاينز للطيران، بإسقاط المرأة أرضاً داخل مطار دالاس فورت وورث الدولي.

وفي بداية الفيديو تظهر المرأة وهي تحاول استفزاز وكيل شركة الطيران بلمس وجهه بينما يبلغها بألا تقوم بذلك وأن تبتعد عنه.

من جانبها أكدت شركة سبيريت إيرلاينز، أنها أوقفت موظفها وتحقق معه، فيما لم يتم الكشف عن مصير المرأة.

 

إقرأ ايضا

196-141120-fire-abu-sefein-church-egypt-pictures_700x400

مصرع 41 وإصابة العشرات في حريق كنيسة إمبابة.. والرئيس يُعلق

Capture

بدأت من النادي وانتهت في شقة.. تفاصيل فضيحة جنسية بين عضوين بالأهلي

فيفي-عبده-تثير-الجدل-بلباس-المحجبات-على-البحر

فيفي عبده تخلع العباءة والحجاب على شاطئ البحر وتظهر بفستان جرئ

أخبار متعلقة

image

واقعة مؤسفة.. الإعتداء على فتاة وخلع حجابها بجامعة المنصورة

1

بالفيديو.. شباب يعتدون على محامي محمد عادل قاتل نيرة أشرف في الشارع

image

حاولت إغراق صرصور دخل أذنها أثناء نومها فكانت الكارثة

Capture

ألفاظ خادشة للحياء.. موظف «كنتاكي» الذي اعتدت عليه سيدة كويتية .. مصري الجنسية