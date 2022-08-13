شاهد.. موظف شرطة طيران يعتدي على امرأة بعنف

السبت، 13-08-2022
10:02 ص
نشرت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، مقطع فيديو يظهر
اعتداء
وكيل شركة طيران
على امرأة
بلكمات متتالية وشد شعرها، بعد أن استفزته
ولطمته على وجهه.
وأوضحت الصحيفة، أن المرأة وجهت عبارات عنصرية وكراهية في
وجه الرجل، فقام ممثل شركة سبيريت إيرلاينز للطيران، بإسقاط المرأة أرضاً داخل مطار
دالاس فورت وورث الدولي.
وفي بداية الفيديو تظهر المرأة وهي تحاول استفزاز وكيل شركة
الطيران بلمس وجهه بينما يبلغها بألا تقوم بذلك وأن تبتعد عنه.
من جانبها أكدت شركة سبيريت إيرلاينز، أنها أوقفت موظف
ها
وتحقق معه، فيما لم يتم الكشف عن مصير المرأة.