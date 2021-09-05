الجمعة 17 سبتمبر 2021
توقيت مصر 21:03 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحركات عاجلة.. القوات السعودية الجوية تعلن الاستعداد لحدث هام

ترامب: أمريكا لن تبقى بعد 3 سنوات

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

قرار جديد من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

مدرب الزمالك يعلن الاستقالة بشكل مفاجئ في بيان رسمي

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

مسجد يثير الغضب بسبب رسوم صادمة وقرار عاجل من الأوقاف (صور)

فنانة شهيرة تظهر في أحضان حبيبها دون ملابس واضعًا يده على منطقة حساسة

هل قررت الاعتزال؟.. غادة عبدالرازق تفاجئ الجميع بتصرف صادم

ADS
 

شاهد/ منتقبة تقود مجموعة من الرجال في رقصة «الدحة»

Capture
ا
Native
الأحد، 05-09-2021 09:41 ص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة قيام امرأة منتقبة، بقيادة عدد من الرجال في رقصة الدحة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وقوف الرجال في صف واحد، بينما أمسكت المرأة المنقبة بعصا، وقادت الاستعراض.
وتجمع عدد كبير من الحضور أمام الخيام، في حين قامت المرأة المنقبة، بقيادة رقصة الدحة، وسط تفاعل كبير من المتواجدين.
وبدأ الرجال يخبطون الأرض بأقدامهم والتصفيق بطريقة منظمة، حسبما أظهر مقطع الفيديو.
الجدير بالذكر، أن الدحة كانت قديما رقصة الحرب، حال النصر على الأعداء، أما الآن فهي تمارس في المناسبات، والأعراس والأعياد وغيرها من الاحتفالات.
ويجتمع في رقصة «الدحة» رجال القبيلة في صف واحد، أو صفين ويصفقون، ويرقص أمامهم رجل بالسيف أو العصا ويسمى بـ «الحاشي».
 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. فنان عالمي حامل بعد إعلان مثليته

أنتحار-الفتاة-1631791585-1

صديقة طالبة الطب المنتحرة في سيتي ستارز تفجر مفاجأة عن سبب انتحارها

image

شيرين رضا: ضبطت زوجي يخونني مع أعز صديقاتي وهذا ما فعلته

أخبار متعلقة

Capture

منتقبة تقتحم المسرح على فنان خليجي شهير وتحتضنه وتحاول تقبيله(فيديو)

Capture

فيديو يهز السعودية.. طالبات في وصلة رقص جماعية داخل الفصل الدراسي

Capture

آش العتيبي تستفز السعوديين وتستعرض مؤخرتها بوصلة رقص خليجية جريئة