شاهد/ منتقبة تقود مجموعة من الرجال في رقصة «الدحة»
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Native
الأحد، 05-09-202109:41 ص
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة قيام امرأة منتقبة،
بقيادة عدد من الرجال في رقصة الدحة.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول، وقوف الرجال في صف واحد، بينما أمسكت المرأة
المنقبة بعصا، وقادت الاستعراض.
وتجمع عدد كبير من الحضور أمام الخيام، في حين قامت المرأة المنقبة، بقيادة
رقصة الدحة، وسط تفاعل كبير من المتواجدين.
وبدأ الرجال يخبطون الأرض بأقدامهم والتصفيق بطريقة منظمة، حسبما أظهر مقطع
الفيديو.
الجدير بالذكر، أن الدحة كانت قديما رقصة الحرب، حال النصر على الأعداء،
أما الآن فهي تمارس في المناسبات، والأعراس والأعياد وغيرها من الاحتفالات.
ويجتمع في رقصة «الدحة» رجال القبيلة في صف واحد، أو صفين ويصفقون، ويرقص
أمامهم رجل بالسيف أو العصا ويسمى بـ «الحاشي».